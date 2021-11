Dal padre morto al divorzio, Adele si confessa a cuore aperto

Dall'incontro con il padre prima della morte al doloroso divorzio fino all'ansia per il nuovo album "30". Adele si confessa a cuore aperto con " Rolling Stone " che le dedica la cover. Dopo sei anni di silenzio la cantante è un fiume in piena: "Non mi conoscevo davvero, sono stata davvero triste, ho puntato tutto sul mio benessere e ho trasformato la paura in forza".

Parlando sempre del divorzio con Simon Konecki, Adele confessa di essere rimasta sorpresa dopo aver visto in rete i meme che la prendevano in giro: "Mi sono chiesta 'Perché non piaccio? Perché dovrebbero scrivere queste cose se mi hanno seguita per 10 anni?'... la risposta che mi sono data è che i fan in realtà vogliono un buon disco".

Un tasto dolente è il papà, Mark Evans, morto di cancro a maggio. Il padre ha abbandonato la figlia quando era molto piccola, nessuno sapeva però che i due sono riusciti a parlarsi: "Non credo di aver capito la vera profondità di ciò che provavo per mio padre finché non abbiamo parlato. Quando è morto ho urlato, ho sentito che qualcosa era andato via. Da quel momento mi sono sentita calma. Ho davvero liberato la piccola me".

La cantante 33enne ha parlato naturalmente del nuovo album "30" che esce il 19 novembre e ha spiegato di aver dovuto superare l’ansia che la opprimeva durante la registrazione. Si è buttata a capofitto sulla palestra ottenendo risultati che sono sotto gli occhi di tutti. E ha parlato del tour, anticipando una notizia che i fan non ameranno molto: "Non è in programma un tour mondiale. Non voglio che qualcuno venga al mio show spaventato. E non voglio nemmeno prendere il Covid".

