Dal canile a Hollywood: il randagio Monte è la nuova star Disney nel remake di "Lilli e il Vagabondo"

Dalla gabbia di un canile alle luci di Hollywood. Questa è la storia di riscatto di Monte, un simil terrier di due anni e mezzo, che dalla strada era finito nell'Halo (Helping Animals Live On) Animal Rescue di Phoenix (Arizona). Mentre i volontari gli cercavano una famiglia, per lui è arrivato un colpo di fortuna inaspettato. E' stato infatti adottato, insieme ad altri cani, da addestratori cinofili per set cinematografici. E la nuova vita da attore gli è valsa la parte del protagonista nel remake di "Lilli e il Vagabondo", della Disney, in uscita a novembre. Impossibile non notare, infatti, oltre alla grande somiglianza con il Vagabondo, il suo spiccato talento sotto i riflettori. Doti che lo lanceranno sulla scena mondiale.