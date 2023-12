Daddy Yankee, l'ultimo concerto della star di "Gasolina": "Addio alla musica, adesso voglio seguire Gesù"

Lo ha annunciato lo stesso "re del reggaeton" portoricano, famoso in tutto il mondo per successi come " Gasolina " e " Despacito ", durante il concerto d'addio tenutosi domenica al Coliseo de Puerto Rico, spettacolo che ha concluso la sua carriera dopo il tour mondiale "La Última Vuelta" del 2022. "Gente mia, questo giorno per me è il più importante della mia vita - ha detto -. E voglio condividerlo con voi perché vivere una vita di successo non è la stessa cosa che vivere una vita con uno scopo".

Daddy Yankee si congeda per sempre (?) dal suo pubblico e si dedica a uno scopo più importante: seguire la sua fede in Gesù .

Grazie alla fede religiosa Ramón Luis Ayala Rodríguez, vero nome di Daddy Yankee, ha detto di essere riuscito a riempire il "vuoto che ha sentito per molto tempo". Un vuoto che l'enorme ricchezza materiale accumulata con il suo successo non era riuscita a evitare. "Che vantaggio avrà un uomo a guadagnare il mondo intero, ma a perdere la sua anima? - ha detto la star dal palco citando un versetto della Bibbia -. Per questo stasera riconosco e non mi vergogno di dire al mondo intero che Gesù vive in me e che io vivrò per lui".

Daddy Yankee ha detto che userà le sue risorse di personaggio pubblico, come la sua presenza sui social media e la popolarità della sua musica, per promuovere il cristianesimo. "A tutte le persone che mi hanno seguito, seguite Gesù Cristo, che è la via, la verità e la vita - ha poi concluso incoraggiando i fan a seguire le sue orme spirituali -. Proprio come Gesù, con la sua misericordia, mi ha permesso di viaggiare per il mondo, nella tua misericordia, Padre, spero che tu mi permetta di evangelizzare il mondo da Porto Rico".

Nel 2004 Daddy Yankee ha pubblicato il suo singolo di successo internazionale "Gasolina", a cui va il merito di aver introdotto il reggaeton al pubblico di tutto il mondo e di aver reso questo genere musicale un fenomeno globale. Da allora ha venduto circa 30 milioni di dischi, diventando uno degli artisti di musica latina più venduti. L'mc di "Despacito" aveva scioccato i fan nel marzo 2022 annunciando il suo ritiro in un video pubblicato sul suo sito ufficiale. Yankee in quell'occasione aveva anche annunciato l'uscita del suo ultimo album, "Legendaddy", e il tour "La Última Vuelta", che si è svolto da luglio a dicembre 2022.