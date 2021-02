Da "Toy Story" a "Monsters & Co.", per i suoi 35 anni Pixar regala un video collage dei suoi cartoon

Da "Toy Story" a "Luca", in uscita nel 2021, passando per "Bug's Life" e poi "Monsters & Co.", "Cars", "Gli Incredibili", "All ricerca di Nemo"... Sono tantissimi i film d'animazione che hanno segnato la storia degli Studios di Pixar. E per festeggiare i suoi gloriosi 35 anni (compiuti il 3 febbraio) la casa di produzione americana si è regalata un video collage che raccoglie in due minuti i suoi cartoon degli ultimi tre decenni.