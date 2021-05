Da Mike Newell a Miranda Richardson, con il Ferrara Film Festival il grande cinema ritorna in presenza

Torna per la sesta edizione il Ferrara Film Festival . Evento prestigioso e dal respiro internazionale dedicato al grande cinema, sarà il primo maggiore festival del cinema in Italia a svolgersi in presenza e in totale sicurezza da sabato 29 maggio a domenica 6 giugno. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Mike Newell, Miranda Richardson e Alessandro Haber che presiederà la cerimonia di apertura.

Il Ferrara Film Festival è una competizione cinematografica globale, che si conclude con la cerimonia dei Dragoni D’Oro, che quest’anno si svolgerà all’interno di uno dei castelli più belli d'Europa: il Castello Estense. Sono confermate infatti le assegnazioni dei Dragoni D'oro alla Carriera a note personalità del Cinema nazionale e internazionale. Tra i premiati di questa edizione ci sarà il regista britannico Mike Newell a cui, domenica 6 giugno, verrà assegnato il Dragone D'oro alla carriera internazionale. Nella giornata conclusiva della manifestazione in cui verranno assegnati anche i Golden Dragons Awards alle opere vincitrici tra le trentatre in concorso al festival.

Per l’occasione, il Ferrara Film Festival organizzerà una retrospettiva con proiezioni speciali di cinque delle sue principali opere, ovvero “Mona Lisa Smile”, “Donnie Brasco”, “Quattro Matrimoni e un Funerale”, “Ballando con uno Sconosciuto” e “Un Incantevole Aprile”, con ospiti e protagonisti d’eccezione che si alterneranno per tutta la durata della kermesse, tra cui la famosa attrice britannica Miranda Richardson, già protagonista di numerosi ruoli all’interno di queste pellicole. Insieme a lei saranno presenti la madrina del Ferrara Film Festival Denny Mendez e Alessandro Haber che, dopo aver ricevuto il premio alla carriera lo scorso anno, tornerà nuovamente a Ferrara per presiedere la cerimonia di apertura della manifestazione.

Verrà proiettato anche un cortometraggio sul tema Covid da lui diretto, in programma sabato 29 maggio alle 19 presso il Cinepark Apollo di piazza Carbone 35. A seguire, sempre nella stessa serata, il sipario sulla sesta edizione si alzerà ufficialmente con la première italiana del film fuori concorso “Songbird” (2021) prodotto da Michael Bay (“Armageddon”, “Transformers”) e diretto da Adam Mason con un cast internazionale tra cui Demi Moore e Peter Stormare, primo spettacolo di un ricco programma che nei giorni successivi, dal 29 maggio al 6 giugno, si rivelerà sempre più prestigioso per il pubblico.

Il programma del Festival include, come di consueto, premiere europee, italiane e mondiali che saranno tutte svolte al Cinepark Apollo di Ferrara, che con l’occasione, e dopo sette mesi di chiusura, verrà adibito e attrezzato in maniera speciale. Il calendario del festival sarà arricchito da eventi a tema cinematografico, un galà di beneficenza, un talk show e molti altri appuntamenti sparsi in tutta la città. Ogni spettacolo includerà un cortometraggio seguito da un lungometraggio. Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, eccetto se diversamente indicato.