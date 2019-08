Da Michelle Pfeiffer a Meg Ryan 15 icone di Hollywood tornano su "InStyle" e svelano inediti segreti

Era il 2001 quando una giovanissima Kate Hudson posava senza veli su una pila di cuscini bianchi facendosi immortalare per la cover di "InStyle" e provocando un discreto scandalo: “Fu giudicata inappropriata e per questo bandita da alcuni negozi o stabilimenti. Abbiamo venduto tantissimi numeri comunque.” ha spiegato Kate che ha aggiunto: "A me piace essere nuda. Mi è sempre piaciuto...". L'età? Per l'attrice è semplicemente "fantastica": "Ti ritrovi in quella fase della tua vita in cui hai finalmente guadagnato un po’ di saggezza...".



Anche per Cameron Diaz, 47 anni, che nel 2014, ha deciso di abbandonare per sempre le scene per dedicarsi alla sua vita privata e al suo amato marito Benji Madden, l'anniversario di "InStyle" è l'occasione per aprirsi e svelare alcuni inediti particolari di come è cambiata la sua vita negli ultimi anni. "Non mi manca recitare, per nulla", spiega l'ex attrice: "È divertente non avere nessuno che sappia che cosa sto facendo. Perché adesso il mio tempo è solamente mio e di nessun altro...", che riguardo all'età svela: "Quella degli anni 40 credo sia il decennio migliore per la propria vita. Perché sei arrivata ad un punto in cui hai conosciuto la realtà e sai cosa e giusto e cosa è sbagliato. Hai un’esperienza alle spalle di 4 decenni e ciò ti è a favore... Sono una donna di 47 anni e si, sto bene e sono grata per la mia vita”.



Più difficile per Michelle Pfeiffer, 61 anni, accettare gli anni che avanzano: "Sto lavorando per eliminare la paura. Tutti dovrebbero accettare il fatto che non si è giovani per sempre... Bisogna mollare il colpo e dare il meglio di sé, senza per forza voler apparire più giovani...".



Le fa eco Demi Moore, 56 anni: "Quando ero nel numero di settembre 1997, ho detto: Penso che la verità sia sexy. Lo credo ancora e lo sostengo", racconta l'attrice che sta per pubblicare un libro di memorie "Inside Out", che uscirà il 24 settembre. "Ambisco a tre cose: amore per se stessi, accettazione di sé e perdono di sé, e per una vera connessione tra queste cose. Mi sento come se fossi un bruco che esce dal bozzolo".



Sul numero di settembre di "InStyle" ci sono anche Julianne Moore (58) e poi Meg Ryan (57), Jennifer Garner (47), Salma Hayek (52), Drew Barrymore (44) e ancora Reese Witherspoon (43), Halle Berry (52) e Jessica Alba (38).