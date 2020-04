Da Jennifer Garner a Natalie Portman, le star leggono fiabe per i bambini in quarantena e per beneficenza

Le attrici Amy Adams e Jennifer Garner si sono fatte promotrici del progetto #SavewithStories per intrattenere i bambini durante la chiusura delle scuole. Si tratta di una raccolta fondi in collaborazione con Save the Children e NoKidHungry attraverso la condivisione di video di celebrità dello spettacolo che leggono libri per intrattenere, educare, distrarre i bambini costretti a rimanere a casa dopo le direttive nazionali dettate dall'emergenza coronavirus.

"Ho deciso finalmente di unirmi a questo social per aiutare i bambini di tutto il paese che hanno bisogno del nostro aiuto e supporto in questo momento difficile", ha scritto. "Io e la mia amica Jennifer Garner lanciamo Save with stories, un posto dove le tue celebrità preferite leggeranno i libri preferiti dei tuoi figli", aveva scritto sui social Amy Adams, protagonista di film come "Arrival" e "Animali notturni". Tante le star che hanno aderito e si sono rese partecipi dell'iniziativa atta a fornire cibo e beni di varia necessità a quelle famiglie che non possono permettersi di mantenere i figli senza un aiuto esterno come quello delle scuole e dei programmi comunitari.

Ora l'account Instagram SaveWithStories pullula di video davvero commoventi. In ognuno di questi, un attore o un'attrice spiega lo scopo e come fare una donazione di 10 dollari: "In tutto il paese, le scuole stanno chiudendo a causa della pandemia di coronavirus. Ma milioni di bambini negli Stati Uniti vanno a scuola non solo per imparare, ma ci restano anche per colazione, pranzo e talvolta cena. Ecco perché abbiamo creato @savewithstories".

Jennifer Garner ha dato il via alla raccolta fondi leggendo il libro illustrato "The Three Little Fish and the Big Bad Shark", mentre Amy Adams ha seguito l'amica con la narrazione di "Dinosaur Princess", una storia scritta da sua figlia di 9 anni e illustrata da suo marito, Darren Le Gallo. Ecco allora l'amato Capitan America, Chris Evans che legge "If You Give A Dog A Donut", la star de “Il Trono di Spade” Emilia Clarke che legge online “Bear’s Loose Tooth”, fiaba scritta da Karma Wilson e Jane Chapman. E poi i contributi di Natalie Portman, Margot Robbie, Jamie Lee Curtis, Zoe Saldana, Laura Dern, Brie Larson Jeff Bridges, Cindy Crowford, Eva Longoria, Jeff Bridges, Chris Pratt, Jeff Goldbrum.

