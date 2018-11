Da Christian Bale a Chris Hemsworth, quando le star dimagriscono per copione

Dall'insuperabile Christian Bale ne "L'Uomo Senza Sonno" all'irriconoscibile Matthew McCounaghey in "Dallas Buyers Club", sono tante le star di Hollywood dimagrite per esigenze di copione. L'ultimo è Chris Hemsworth, naufrago pelle e ossa in "Heart of the Sea", accolto in maniera tiepida dal pubblico. Altri hanno avuto il problema opposto: i "pugili" Jake Gyllenhaal, Hilary Swank e Will Smith prima di salire sul ring sono dovuti ingrassare un bel po'.