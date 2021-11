Cugini di Campagna e polemiche sul look: i Maneskin li citano ironicamente agli Mtv Ema

Faida, scherzo, gioco delle parti? Continua a distanza l'irreale querelle tra Cugini di Campagna e Maneskin. La band romana ha conquistato un nuovo importante traguardo con la vittoria come miglior rock band agli Mtv Ema. Per l'esibizione durante la cerimonia dei premi. Thomas Raggi ha sfoggiato un look simile a quello di Nick Luciani. Un omaggio o una citazione voluta per rispondere al rimprovero social della band di "Anima Mia"?' La tutina a rombi indossata dal chitarrista è diventata così la nuova pietra dello scandalo che ha portato a un nuovo "attacco" dei Cugini di Campagna.