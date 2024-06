Classe 1988, Cristina Scuccia si è fatta conoscere al grande pubblico grazie all'audizione per il talent show "The Voice of Italy" interpretando "No One" di Alicia Keys e ottenendo con il video dell’esibizione più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. Nel corso dell’edizione del talent che l’ha vista trionfare, ha duettato con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue. Anticipato dalla cover di “Like a Virgin” di Madonna, nel 2014 esce il suo primo album "Sister Cristina" (Universal Music Italia). L’anno seguente è nel cast di "Sister Act", il musical diretto da Saverio Marconi che la vede vestire i panni di Suor Maria Roberta, mentre nel 2016 è tra i protagonisti di “Titanic – Il Musical”.