Dal velo a "L'Isola dei Famosi", la metamorfosi di Cristina Scuccia

Cristina Scuccia è stata sicuramente una delle protagoniste della stagione televisiva appena terminata. Aveva grande clamore la sua intervista a "Verissimo" in cui parlava della sua nuova vita. Dopo aver detto addio al velo, la cantante siciliana, vincitrice nel 2014 del talent "The Voice", aveva parlato della sua nuova vita allo stato laicale.

La decisione di lasciare il velo - "La mia è stata una scelta coraggiosa -aveva confessato nello studio di Silvia Toffanin -. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera” racconta l'ex religiosa che confida come "il successo non abbia messo in crisi la vocazione ma abbia piuttosto favorito un percorso di crescita".

Dopo il dolore per l'addio alla vita religiosa e la scomparsa del padre in pieno Covid, Cristina Scuccia aveva spiegato che la fede non l'aveva mai abbandonata. Fin dalla prima intervista, però, il pubblico ha sempre voluto sapere quale fosse il suo rapporto con l'amore: "Credo sempre nell'amore, sono innamorata della vita e di me stessa. Bisogna curarsi e amarsi prima di poter pensare agli altri. Ho cambiato l’abito ma l’essenza è sempre quella", diceva alla fine del 2022.

L'avventura a "L'Isola dei Famosi" - Nel 2023 la vita le ha riservato la possibilità di una nuova avventura, in Honduras, a "L'Isola dei Famosi". Ad aprile, l'ormai ex suor Cristina, aveva spiegato la sua decisione di affrontare il programma: "Il mio è un atto di pura incoscienza. Sto prendendo quest'esperienza per affrontare le mie paure. La sto vivendo come un upgrade nella mia crescita personale".

Lo sbarco in Honduras - Il 17 aprile, nella prima puntata de "L'Isola dei Famosi", Cristina Scuccia si è lanciata da un elicottero nel mare dell'Honduras. Un tuffo verso la sua nuova vita, che la stessa concorrente ha definito come: "Una rinascita". "Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo", ha spiegato prima di tuffarsi dall'elicottero. E ancora: "Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è una esperienza di condivisone e di coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata".

Il cambiamento di Cristina - Dopo 26 giorni di permanenza in Honduras l'ex suor Cristina ha deciso di sfoggiare un bikini... rivisitato: ad accompagnare il top rosa, infatti, c'era un pantaloncino. Il cambiamento esteriore, per Cristina, è stato segno di un forte cambiamento interiore. Da naufraga, infatti, Scuccia ha voluto sconfiggere le proprie paure: "Sto provando a mettermi in gioco - aveva ammesso -, cerco una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato". E ancora: "Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro da tempo".

L'amore nascosto - Nel corso della sua esperienza nel reality show di Canale 5, Cristina ha svelato di essere innamorata. "C'è una persona nella mia vita", aveva detto in una chiacchierata con Helena Prestes. "Poco prima di iniziare questa avventura avevo detto che non ne avrei parlato, ma prima di venire qui ho conosciuto una persona a Madrid, è entrata in punta di piedi nella mia vita sapendo il mio passato e rispettarlo. L'amore è bello e nonostante abbia cercato di trattenerlo." Tuttavia, nel corso delle ultime puntate nonostante si continuasse a parlare di questa "persona" non è stata mai svelata l'identità del compagno o della compagna di Cristina. Nel corso della semifinale, la stessa Cristina aveva fatto un appello per chiedere a questa persona di inviarle un messaggio in vista della finale. Quando però durante la finale Cristina non ha ricevuto nessun messaggio, la ragazza ha spiegato: "I fiori speciali vanno coltivati e bisogna saper attendere che sboccino".