Il nuovo brano è una reinterpretazione di un pezzo dell’artista francese Zaz, rivisitato attraverso la sua sensibilità unica e la poetica personale
© Ufficio stampa
Cristiano Malgioglio torna sulla scena con il nuovo singolo "Chi lo sa". Un rientro attesissimo, dopo un periodo segnato da successi e collaborazioni internazionali che hanno ulteriormente rafforzato il profilo dell’artista, sempre più riconosciuto per la sua versatilità e instancabile creatività. "Finalmente ho ritrovato Cristiano con questa bellissima canzone. Pensavo che mi fossi perso", racconta l'artista.
Il brano segna un’altra tappa nel percorso musicale che Malgioglio sta portando avanti negli ultimi anni, caratterizzato da una forte affinità con le sonorità latine. "Chi lo sa" è infatti una reinterpretazione di un pezzo dell’artista francese Zaz, rivisitato attraverso la sensibilità unica e la poetica personale di Malgioglio. Ne nasce una fusione raffinata tra atmosfere globali e lo stile ormai iconico del cantautore, capace di alternare ironia, intensità ed espressività vocale.
Fin dal primo ascolto, la traccia conquista grazie al ritmo trascinante, alla melodia immediata e a un ritornello di grande impatto. Ancora una volta, Malgioglio dimostra la sua abilità nel muoversi tra generi diversi senza mai perdere coerenza artistica, mantenendo una cifra stilistica che lo rende immediatamente riconoscibile.
Sull’onda dei successi di “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Dolceamaro”, “Danzando Danzando”, “Fernando”, “Rosa Tormento” e del recente “Alè Alè” realizzato con i Gente De Zona, Malgioglio si conferma come una delle personalità più originali e amate della musica italiana. “Chi lo sa” è l’ennesima dimostrazione della sua voglia di sperimentare e sorprendere, regalando al pubblico un brano carico di energia, sentimento e ritmo.