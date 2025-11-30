Sull’onda dei successi di “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Dolceamaro”, “Danzando Danzando”, “Fernando”, “Rosa Tormento” e del recente “Alè Alè” realizzato con i Gente De Zona, Malgioglio si conferma come una delle personalità più originali e amate della musica italiana. “Chi lo sa” è l’ennesima dimostrazione della sua voglia di sperimentare e sorprendere, regalando al pubblico un brano carico di energia, sentimento e ritmo.