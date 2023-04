Cramps Records, un concerto per i 50 anni della casa discografica che ha rivoluzionato la musica italiana

L'etichetta di Gianni Sassi

È il 1972 quando Gianni Sassi, editore, fotografo, intellettuale, agitatore culturale e pubblicitario di avanguardia, fonda l'etichetta indipendente Cramps Records, dando il via alle registrazioni del primo album degli Area, "Arbeit Macht Frei", pietra miliare di quel mix di sperimentazione, free jazz, elettronica e rock che è la cifra del gruppo. Il marchio, che ritraeva il mostro di Frankenstein, fu depositato in quell'anno in cui lo stesso Sassi realizzò la prima performance urbana dedicata al tema dell’inquinamento e un particolare divenne la copertina del secondo album di Franco Battiato, “Pollution”. Quella di Sassi è stata una figura carismatica nella cultura, punto di riferimento per musicisti, poeti, fotografi, pubblicitari, ma è stato anche editore di libri e periodici, progettando e pubblicando numerose riviste culturali ("Alfabeta" e "La gola", antesignana di Slow Food). Negli anni la Cramps ha pubblicato, tra gli altri, gli album di Eugenio Finardi, Franco Battiato, Lucio Fabbri, Alberto Camerini, John Cage, Walter Marchetti e Jo Squillo.