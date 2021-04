Covid, Elisa piange gli zii morti: "Mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni"

Un doloroso lutto ha portato via due persone molto importanti per Elisa. La cantante piange la morte dei due zii morti a causa del Coronavirus, affidando ai social un commosso ricordo: "È ancora quasi impossibile accettare che questo Covid via abbia portati via, e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni", ha scritto in un lunghissimo post, corredato da scatti commemorativi.