Ligabue ed Elisa, "Volente o nolente" prima volta insieme

E' un sodalizio che dura da 15 anni: Ligabue e Elisa si trovano insieme per la prima volta in un vero duetto. "Volente o nolente", in vetta alle classifiche, è il secondo singolo inedito che anticipa "7", il nuovo album di Ligabue in arrivo il 4 dicembre. Come un mantra di incoraggiamento, "Volente o nolente" racconta di amore e distanza in questo periodo difficile.