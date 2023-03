Covid, nel doc "Le mura di Bergamo" il racconto corale della pandemia tra dolore e resistenza

I reparti Covid dove i letti sono tutti pieni, le strade vuote, le sirene delle ambulanze e le campane a morto.

È un racconto corale quello del film documentario "Le mura di Bergamo" di Stefano Savona, che ripercorre l'arrivo della pandemia di Covid in Italia, in particolare a Bergamo, una città che, come un unico organismo si scontra e reagisce al virus, rendendo la maglia di connessioni tra le vite degli abitanti ancora più stretta e forte. Dopo l'anteprima mondiale al 73esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino, la pellicola sarà presentata in anteprima italiana al Bergamo Film Meeting il 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid-19 del 18 marzo, per poi arrivare in sala.