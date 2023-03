Bergamo Film Meeting, al via la 41esima edizione con la sonorizzazione di "Psycho"

L'organizzazione del Bergamo Film Meeting spiega la sua mission in questo momento di crisi del cinema: "Nonostante il cinema stia vivendo una crisi profonda, per il calo dell’affluenza e per un sistema che in Italia non muta mai, oppresso da monopoli localistici e dalla mancanza di una visione d’insieme, con pochissimi film che funzionano e tantissimi che raccolgono miseri consensi. Questo ci fa pensare che un festival indipendente come il nostro abbia ancora senso di esistere. Per una decina di giorni il pubblico può scegliere in piena libertà, ognuno può costruirsi la sua programmazione personale, ma soprattutto può ritrovare quella curiosità che in tempi normali non trova spazio per avvicinare i tanti, appassionanti e intelligenti piccoli film, ignorati ma pieni di inventiva. Forse, un festival come Bergamo Film Meeting può aiutare a scrollarci di dosso la polvere accumulata in questi ultimi e non facili anni e tornare a uscire di casa per raggiungere la sala di proiezione, vicina o lontana che sia".

L'apertura L'iconica colonna sonora di "Psycho", composta dal Premio Oscar Bernard Herrmann, verrà eseguita dall'Orchestra sulla versione originale. L'evento è realizzato con la collaborazione dell'Orchestra Sinfonica di Milano e la sponsorizzazione di Intesa Sanpaolo e Brembo, attraverso il Comitato Bergamo Brescia Cultura 2023. L'appuntamento è alle ore 21.00 presso il Teatro Donizetti di Bergamo.

La mostra concorso Come sempre riservata ai nuovi autori, la competizione internazionale presenta 7 lungometraggi di fiction, inediti in Italia, caratterizzati dall’originalità linguistica e narrativa con cui affrontano i temi della contemporaneità. I lungometraggi selezionati concorrono al Premio Bergamo Film Meeting, assegnato ai tre migliori film della sezione sulla base delle preferenze espresse dal pubblico. La giuria internazionale quest'anno è presieduta da Nerina Kocjančič (Slovenian Film Centre) e composta anche da Simone Bachini (Apapaja Produzioni Cinematografiche), Iva Hejlíčková (Uherské Hradiště Summer Film School).