Covid, Brigitte Bardot non si vaccinerà: "Sono allergica ai prodotti chimici... la morte prima o poi arriverà"

ansa

Brigitte Bardot, 87 anni, non ha nessuna intenzione di vaccinarsi contro il Covid-19. L'attrice lo ha rivelato al magazine francese "Gala" spiegando di essere "allergica a tutti i prodotti chimici". E raccontando dei suoi viaggi all'estero in passato ha aggiunto: "Anche quando ho viaggiato verso l'Africa, mi sono rifiutata di fare il vaccino contro la febbre gialla. I miei medici dell'epoca avevano redatto un certificato falso. Sono partita e tornata in piena forma".