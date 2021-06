Brigitte Bardot condannata per insulti alla Federazione cacciatori

Brigitte Bardot , la celebre attrice francese ottantaseienne fa ancora una volta parlare di sè. In questo caso l'icona del cinema d'Oltralpe, famosa per la sua fede animalista che dagli anni Settanta la vede protagonista di campagne per la salvaguardia degli animali, è stata condannata a pagare una multa di oltre 5.000 euro per aver insultato il capo della Federazione francese dei cacciatori, Willy Schraen.

Brigitte Bardot tra film, gli amori e impegno animalista agenzia 1 di 39 agenzia 2 di 39 agenzia 3 di 39 agenzia 4 di 39 agenzia 5 di 39 agenzia 6 di 39 agenzia 7 di 39 agenzia 8 di 39 agenzia 9 di 39 agenzia 10 di 39 agenzia 11 di 39 agenzia 12 di 39 agenzia 13 di 39 agenzia 14 di 39 agenzia 15 di 39 agenzia 16 di 39 agenzia 17 di 39 agenzia 18 di 39 agenzia 19 di 39 agenzia 20 di 39 agenzia 21 di 39 agenzia 22 di 39 agenzia 23 di 39 agenzia 24 di 39 agenzia 25 di 39 agenzia 26 di 39 agenzia 27 di 39 agenzia 28 di 39 ansa 29 di 39 ansa 30 di 39 ansa 31 di 39 ansa 32 di 39 ansa 33 di 39 ansa 34 di 39 ansa 35 di 39 ansa 36 di 39 ansa 37 di 39 ansa 38 di 39 ansa 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche se la multa è di mille euro inferiore a quella chiesta dall'accusa, Bardot dovrà inoltre provvedere al pagamento di 1000 euro per le spese legali di Schraen e di altri 1000 per i danni. Sono previsti 100 euro di penale per ogni giorno di ritardo rispetto ai 15 previsti dal tribunale nella cancellazione delle ingiurie pubblicate dall'ex attrice sul suo sito.

Nell'editoriale pubblicato nel 2019, Bardot ha definito i cacciatori come "subumani di abietta viltà" ma anche "terroristi del mondo animale", indicando Schraen come "esempio lampante". Nonostante l'animalista non fosse presente all'udienza, in una lettera indirizzata al tribunale aveva ammesso di essere l'autrice degli insulti comparsi sulla pagina.

Il legale della parte lesa si è dichiarato molto soddisfatto della decisione del tribunale, e ha auspicato che questa vicenda possa sancire la fine degli insulti ai cacciatori. L'avvocato di Bardot, dall'altra parte ha affermato che "in un'epoca non troppo lontana, si riusciva a dialogare con i cacciatori", mentre adesso "non c'è più dibattito, ma soltanto scontro".