Questo il titolo del quinto album dell'artista di Ivrea, all'anagrafe, Marco Jacopo Bianchi, che tra pop ed elettronica, invita gli ascoltatori a intraprendere un vero e proprio viaggio sulle ali di una musica "che prima non c’era e che quindi ha senso produrre”, come ha spiegato lo stesso cantautore, disc jockey e produttore discografico. "Abbiamo il forte desiderio (con Alessio Natalizia, che ha lavorato con l'artista, ndr) di essere diretti e sinceri, di far entrare in questo viaggio altre persone, di empatizzare. Siamo qui a fare pop, di fatto. In poche parole: vogliamo fare della nostra ‘masturbazione’ un piacere per tutti”.

L’album è originariamente composto da 11 tracce, nove inediti sommati ai due brani che negli scorsi mesi hanno fatto da apripista al progetto, "Troppo forte" e "Sulle ali del cavallo bianco", la title track. Il terzo singolo estratto in rotazione radiofonica in concomitanza con l'uscita dell'album, è "stato L’abbraccio", una canzone pop senza paure, scelta come manifesto di questo nuovo disco tra trionfi di chitarre e suoni più emotivi, “il pezzo che ci ha più scioccati per il risultato, che ci ha più emozionati”, aveva raccontato Cosmo.