Coronavirus, Rovazzi in lutto per la morte del nonno: "Mi hai insegnato tutto"

“Ho sperato nell’impossibile, ho creduto fino all’ultimo che fossi l’unico in grado di scampare a quella maledetta figura oscura con la falce in mano. Mi sbagliavo“. Con un lungo post sui social, Fabio Rovazzi ha comunicato la scomparsa del nonno, deceduto a causa del coronavirus. Il cantante e youtuber ha sfogato la sua rabbia e il suo dolore per il virus che si è portato via quella persona fondamentale che per lui è stato come un padre: "Credo che tutto quello che sono oggi per la stragande maggioranza lo devo a te. Sei l’uomo che mi ha insegnato tutto".