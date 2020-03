Coronavirus, Robin Williams sorride felice nei vecchi scatti ritrovati dalla figlia durante la quarantena

L'attore, scomparso nel 2014, appare in una serie di scatti da Polaroid mentre ride e scherza con la figlia. Di lei e degli altri due figli Cody e Zachary Robin Williams parlava spesso e in un'intervista aveva detto: "Mi lasciano sempre stupito, semplicemente osservandoli mentre diventano questi straordinari esseri umani... ". E di Zelda in particolar modo aveva ricordato un momento: "Una volta stavo leggendo a Zelda uno dei romanzi scritti da C.S. Lewis e lei mi ha detto 'Non fare le voci. Leggilo semplicemente rimanendo te stesso'. Quindi l'ho fatto, ho letto come voleva lei e mi ha detto 'così è meglio'".

Robin William ha vinto il premio Oscar nel 1998 per "Will Hunting – Genio Ribelle", e ha recitato in oltre cinquanta film.

Dopo un inizio di carriera prevalentemente sui palchi teatrali l'attore è diventato famoso con "Mork & Mindy", tra gli anni Settanta e Ottanta per poi lanciarsi nel cinema e diventare una vera e propria leggenda.

