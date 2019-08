Robin Williams, cinque anni fa il suicidio che sconvolse Hollywood

L'interprete del professor John Keating ne "L’attimo Fuggente" e del dottor Hunter in "Patch Adams", premio Oscar nel 1998 per il ruolo dello psicologo di "Will Hunting - genio ribelle", era nato a Chicago nel 1951. Eterno Peter Pan, dopo gli esordi teatrali, debuttò sul piccolo schermo con la serie tv "Mork&Mindy".



Segnato nella vita dalla dipendenza a droga e alcool, Williams resta un pilastro della storia del cinema mondiale per la sua comicità e per la grandezza dimostrata anche in ruoli drammatici. Nota era anche la sua generosità.