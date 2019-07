Cody, il figlio di Robin Williams si è sposato nel giorno in cui l attore avrebbe compiuto 68 anni: guarda gli scatti

Il figlio minore di Robin Williams, Cody, 27 anni, ha sposato la fidanzata Maria Flores. Lo ha fatto il 21 luglio, in quello che sarebbe stato il giorno del 68mo compleanno dell'amato padre Robin Williams, morto suicida l'11 agosto 2014, poco tempo dopo che gli era stata diagnosticata una grave malattia neurodegenerativa. Cody e Maria Flores si sono detti "sì" nella casa in cui Robin e la moglie Marsha Garces Williams hanno cresciuto i loro due figli, Zelda, che ora ha 29 anni, e Cody appunto. Robin Williams ha anche un terzo figlio, Zachary, 36 anni, avuto con Valerie Velardi. Molti gli scatti condivisi da Maria Flores e da Zelda che ha scritto: "Il 21 luglio ha significato molte cose per me nel corso degli anni. È il compleanno di una delle mie amiche preferite, quello in cui Neil Armstrong ha calpestato per la prima volta la luna. Ed è stato il giorno in cui è nato mio padre, e l'ultimo giorno in cui ho avuto modo di vederlo. Adesso il 21 luglio 2019, è diventato il giorno in cui ho guadagnato ufficialmente una nuova sorella!...".