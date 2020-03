Coronavirus, Gal Gadot recluta una schiera di celebrities per cantare insieme "Imagine"

"Sesto giorno di auto quarantena", inizia così il toccante video condiviso da Gal Gadot, nel quale l'attrice, nota per i suoi ruoli in "Fast and Furious" e "Wonder Woman", manda un messaggio di solidarietà a tutti in questo momento di emergenza coronavirus: "Siamo in questa situazione insieme, ne usciremo insieme. Immaginiamo insieme" dice la star, che ha reclutato numerose altre celebrities, da Zoe Saldana a Mark Ruffalo e Norah Jones, coinvolgendoli a cantare ognuno una strofa di "Imagine" la canzone cult di John Lennon.