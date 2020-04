Coronavirus: al Vittoriale, la casa-museo di D'Annunzio, il primo drive-in lombardo

Potrà ospitare circa 50-60 posti auto per oltre un centinaio di spettatori. E' il drive-in che sorgerà nel parcheggo del Vittoriale degli italiani , la casa-museo di Gabriele D'Annunzio. La Lombardia riparte da qui con un progetto pilota all'insegna della sicurezza e della cultura. "Nella nostra programmazione annuale avevamo già previsto la creazione di drive-in ", spiega l'assessore all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli: "Uno strumento di per sé affascinante che oggi assume una dimensione ancora più attuale perché permette di fruire in grande sicurezza dell'arte cinematografica".



Per il debutto di questo progetto pilota lo scenario sarà quindi la casa-museo di Gabriele D'Annunzio, diretta dal professor Giordano Bruno Guerri: "Fin dall'anno scorso, con l'assessore Galli abbiamo incominciato a progettare la pavimentazione dell'Anfiteatro anche come cinema all'aperto - sottolinea Guerri -, la sciagura del coronavirus ha accelerato il progetto, adattandolo al parcheggio del Vittoriale, capace di ospitare un drive-in da 50-60 posti auto per oltre un centinaio di spettatori. D'Annunzio, che fra i primi si fece costruire un cinema privato in casa, sarebbe felice, come me, di dare questo segno di vitalità e di ripresa della gioia di vivere".

E dal drive-in ripartirà probabilmente anche il mondo della musica. "Live Drive In" è infatti un progetto che mira a trasformare per l'estate 2020 alcune location in spettacolari drive-in attrezzati con mega schermi e palcoscenici, una soluzione per concerti e spettacoli che, altrimenti, non potrebbero tenersi per la necessità di mantenere una distanza di sicurezza tra le persone.

Il format nasce da un’idea di Utopia Srl, Zoo Srl, Italstage, e 3D Unfold, aziende leader nei rispettivi campi legati alla produzione, all’allestimento e alla progettazione di eventi e che vantano un’expertise ed una storica affidabilità, costruita sul campo nella realizzazione dei più grandi concerti, tour ed eventi italiani degli ultimi anni.

L’obiettivo è anche e soprattutto quello di sostenere tutta la filiera di cinema, teatro e musica live, ad oggi in ginocchio con più di 300mila lavoratori stimati in disoccupazione e perdite per decine di milioni di euro ogni settimana.

GUARDA ANCHE>

Milano e la fase 2, i mezzi pubblici si preparano alla "rivoluzione" IPA 1 di 50 IPA 2 di 50 IPA 3 di 50 IPA 4 di 50 IPA 5 di 50 IPA 50 di 50 IPA 50 di 50 IPA 50 di 50 IPA 50 di 50 IPA 10 di 50 IPA 11 di 50 IPA 12 di 50 IPA 13 di 50 IPA 14 di 50 IPA 15 di 50 IPA 16 di 50 IPA 17 di 50 IPA 18 di 50 IPA 19 di 50 IPA 20 di 50 IPA 21 di 50 IPA 22 di 50 IPA 23 di 50 IPA 24 di 50 IPA 25 di 50 IPA 26 di 50 IPA 27 di 50 IPA 28 di 50 IPA 29 di 50 IPA 30 di 50 IPA 31 di 50 IPA 32 di 50 IPA 33 di 50 IPA 34 di 50 IPA 35 di 50 IPA 36 di 50 IPA 37 di 50 IPA 38 di 50 IPA 39 di 50 IPA 40 di 50 IPA 41 di 50 IPA 42 di 50 IPA 43 di 50 IPA 44 di 50 IPA 45 di 50 IPA 46 di 50 IPA 47 di 50 IPA 48 di 50 IPA 49 di 50 IPA 50 di 50 leggi dopo slideshow ingrandisci Accesso controllato e limitato alle stazioni della metropolitana, cerchi sui pavimenti di tram e bus per mantenere le distanze di sicurezza tra i passeggeri, sedili alternati sui treni regionali e un maggiore utilizzo dello sharing di motorini e biciclette elettriche in città. Milano prova a ridisegnare il servizio di trasporto pubblico ai tempi del coronavirus per permettere ai cittadini di spostarsi in modo sicuro e senza creare assembramenti in quella che sarà la fase 2, quella della ripartenza. E ovviamente mascherine e distanziamento per tutti.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI