Con "One Love" Le Donatella ci riportano negli Anni 90

Dopo "Scusami se esco", che ha segnato il ritorno alla musica de Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi lanciano il nuovo singolo: "One Love". Un brano che riporta alle atmosfere degli Anni 90 e che si candida a far ballare tutti.

"One Love" vuole infatti catapultare il pubblico negli incredibili anni 90. Divertirsi, ballare, innamorarsi e scatenarsi, queste sono le prerogative del nuovo singolo che Le Donatella vogliono portare al loro pubblico attraverso il nuovo tour invernale che verrà comunicato sui canali social.



Il brano è prodotto da A35 Records, distribuito da Artist First e scritto da Le Donatella con Jacopo Ettorre (autore già al lavoro con artisti come Benji & Fede, Shade, Annalisa e Fedez, nonché autore del successo estivo "Scusami ma esco").