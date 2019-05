Nel 2012 gli esordi a "X Factor" e nel 2013 il loro primo album "Unpredictable". Poi sono arrivate tante altre esperienze, spesso non direttamente riconducibili alla musica: dall'Isola dei famosi, vinta, al "Grande Fratello Vip" l'anno scorso. E qualche storia vissuta (leggi la tormentata storia di Silvia con Fabrizio Corona) che ha concentrato l'attenzione più sulla loro vita privata che non sull'attività artistica. Adesso Le Donatella tornano al primo amore con un brano inedito, dopo che l'ultimo loro singolo risaliva al 2015, con la cover di "Donatella" di Rettore.



"In questi cinque anni abbiamo seguito tantissimi progetti - spiegano -. Prima di riprendere il discorso musicalea abbiamo voluto creare un team forte che ci rappresentasse. Volevamo qualcuno che avesse la nostra stessa visione artistica e in più aspettare la canzone giusta. Più che un team di lavoro oggi siamo una grande famiglia. E poi siamo cresciute, adesso abbiamo più consapevolezza".



Negli ultimi anni la gente si è un po' abituata a vedervi in altri contesti o legate ad altri tipi di storie. Non temete possa essere un ostacolo al ripresentarvi come cantanti?

Noi non abbiamo bisogno di scrollarci di dosso nulla. Mostrarci per quello che siamo sia la migliore arma. Siamo camaloeontiche, esplosive. Ci piace metterci in gioco su più fronti. La musica non l’abbiamo mai abbandonata. Cercare di fare conreto una passione non è facile. Dalla nostra parte abbiamo il fatto che non ci fermiamo. Consapevoli anche di ogni nostro limite, che è anche la base da cui partire. Poi fare show per noi va bene. Anche altri programmi li portiamo nel cuore, sono stati d’aiuto per arrivare fin qui.