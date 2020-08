Con le Spice Girls in soffitta Mel C torna con un nuovo album solista: sarà in tour anche in Italia

A quattro anni di distanza da " Version Of Me ", Melanie C è pronta a tornare con un nuovo lavoro solista. Un album che per l'ex "sportie Spice" rappresenta un viaggio di introspezione, crescita e accettazione, un disco molto personale, non a caso intitolato con il suo nome. La cantante sarà poi in tour nella primavera del 2021 e toccherà anche l'Italia con un concerto l'8 maggio ai Magazzini Generali di Milano.

Dopo aver conquistato il mondo con le Spice Girls, vendendo oltre 85 milioni di dischi e vincendo una serie di premi tra cui un BRIT per l'eccezionale contributo alla musica britannica, Mel C ha intrapreso la carriera solista a partire dal 1998, quando ha partecipato al singolo di successo "When You Are Gone" con Bryan Adams. Il primo album solista arriva l’anno successivo: "Northen Star" registra più di 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo, sette dischi di platino, quattro dischi d'oro, e due singoli al numero uno.

Come artista solista, Melanie C ha pubblicato in totale sette album tra il 1999 e il 2016, realizzando oltre 3 milioni di album venduti, numerosi singoli al numero 1 e sei top 10, tra cui i successi iconici "I Turn To You" e "Never be the Same Again" con Lisa ‘Left Eye’ Lopez. Inoltre, è l’unica artista al mondo ad aver ottenuto la prima posizione nelle classifiche inglesi sia come artista solista che come duo, quartetto e quintetto. Anche da solista negli anni ha scalato le classifiche di tutto il mondo e vinto numerosissimi premi tra cui cinque Brit Awards e una menzione del Guinness Dei Primati, mentre nel 2012 si è riunita con le Spice Girls per quello che ha descritto come il momento clou della loro carriera di gruppo - esibendosi alla cerimonia di chiusura olimpica di Londra.

A questo nuovo progetto collaborano Nadia Rose, Shur e Joe Goddard.