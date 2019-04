Con Home Festival musica e design al Fuorisalone di Milano

Di fatto, si creerà un piccolo festival al ritmo di musica, un modo per spiegare all’Italia come e cosa è Home Festival a Venezia grazie all’alchimia tra arte e musica, in una location immersa nel verde del parco San Giuliano di Mestre, dove ristorazione, sport, cultura e intrattenimento si fondono in una “casa” che non ha eguali a livello nazionale e che si ispira ai grandi festival europei come Primavera Sound, Coachella, Sziget Festival e Tomorrowland.



Home Festival abbraccia tutte le forme d’arte e proprio per questo ogni giorno all’Home Festival Pop-up Store è prevista tra le altre, l’animazione con Lex Serafo e Robot Lightning. Nella tabella sottostante tutti gli appuntamenti delle giornate del Fuorisalone.