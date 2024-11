Condividendo una foto del classico adesivo “I Voted Early”, sulla sua giacca, a conferma del suo voto anticipato, l'attrice, nota per i suoi ruoli in "Kick-Ass", "Carrie" e "The Equalizer", ha scritto: "Ho votato anticipatamente e ho votato per Kamala Harris. C’è così tanto in gioco in queste elezioni. Credo che il governo non abbia alcun diritto sul mio corpo in quanto donna e che le decisioni sul mio corpo dovrebbero venire SOLO da me e dal mio medico". Poi a favore dell candidata democratica ha aggiunto: "Kamala Harris lo proteggerà per noi. In quanto donna gay credo nella necessità di protezioni legali che proteggano la comunità LGBTQ+. Abbiamo bisogno di avere accesso alle cure di cui abbiamo bisogno e che meritiamo".