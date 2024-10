I Coma_Cose cantano la solitudine e la malinconia dei "Posti vuoti"

L’atmosfera carica di nostalgia di “Posti Vuoti” si srotola attraverso varie stanze testuali. La consolidata pennellata urban e cantautorale di Fausto Lama rimane ancorata ad un giro ipnotico sul quale cresce la voce di California. Nel vuoto dello spazio fisico che riflette quello esistenziale si sottendono i fili dei ricordi, e non basta l'eco di un posto desolato per riempire una mancanza affettiva. Lo switch finale del brano "Dentro siamo posti vuoti in attesa di una verità” lascia aperta la porta alla speranza di ricostruire qualcosa che si è perso, qualcosa o qualcuno che colmerà i “posti vuoti” interiori.