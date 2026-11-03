" Da quando a James sono state diagnosticate delle difficoltà a due anni, Colin è diventato un sostenitore delle persone con disabilità intellettive e racconta spesso di come diventare padre gli abbia “salvato” la vita. Al culmine della sua dipendenza, Colin ha rivelato che beveva tre bottiglie di whisky Jack Daniels, 12 bottiglie di vino rosso e 60 pinte di birra a settimana, oltre a fare uso di droghe. Ma ha smesso definitivamente con ogni tipo di sostanza per stare accanto a James. "Quando sono entrato in riabilitazione per la prima volta, era il 2006; parlavano tutti di “potere superiore” e cose del genere, ma io ero semplicemente troppo arrabbiato per poter affrontare l’idea dei poteri superiori e simili", ha raccontato nel 2024 durante il programma di Ray Darcy su RTE Radio One. "Ma ho chiaramente fatto di James il mio potere superiore. Sapevo che tutti i bambini hanno bisogno dei propri genitori, e sapevo che James aveva bisogno di cure, ma sapevo anche che aveva bisogno di qualcosa in più rispetto alla maggior parte dei bambini". Colin ha aggiunto: "In un certo senso, mi ha salvato la vita". "Una delle cose che James mi ha insegnato è stata quella di cercare dentro di me il desiderio di vivere, anche se inizialmente era più che altro il mio desiderio di vivere per poter stare al suo fianco", ha dichiarato al Daily Mail nel 2024.