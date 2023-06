Coldplay, i braccialetti luminosi dei concerti sono un cult: la gara del riciclo

Ai live dei Coldplay una danza di luci sugli spalti.

Braccialetti che brillano a ritmo di musica, accompagnando la melodia con un suggestivo gioco di colori. Gli "xilobandi" in plastica riciclata, consegnati al pubblico prima dell'inizio di ogni esibizione, sono da anni il biglietto da visita della band. Proprio per questo molti spettatori decidevano di tenersi i gadget, in ricordo della serata, andando contro gli ideali di sostenibilità promossi dal gruppo britannico. Ma da quest'anno i Coldplay hanno introdotto una novità, per incentivare la restituzione dei bracciali: una classifica che riporta la percentuale di riciclo nelle diverse tappe del "Music Of The Spheres World Tour", da Napoli a Milano, così da spingere gli spettatori a una competizione virtuosa tra città.