I Coldplay tornano a Roma dopo 21 anni con un concerto "spaziale"

Planets, Moons, Stars e Home sono le quattro parti in cui è diviso il concerto. Si inizia con "Music of the spheres" per poi passare a "Higher Power", "Adventure of a lifetime", "Viva La Vida" e "Hymn for the weekend". La band suona "Magic" chiesta da una ragazza che viene fatta salire sul palco a cantare con Chris Martin. Il pubblico si colora di giallo su "Yellow". "Everyone is an alien somewhere" (tutti sono stranieri da qualche parte) è il messaggio che accompagna "My Universe". Dal frontman arriva una richiesta speciale prima di "A sky full of stars" : "telefono in tasca, e mani in alto. Solo per una canzone". Il pubblico viaggia nello spazio, grazie alla musica dei Coldplay e a enormi sfere gonfiabili che rappresentano pianeti e meteore. Tra i 65 mila che hanno assistito al live, anche il tennista Roger Federer. "Ciao Roger, sei il più bello di tutti i tempi" l'ha salutato Martin.