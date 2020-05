Colapesce e Dimartino con Carmen Consoli cantano "Luna Araba", un tuffo nelle suggestioni della Sicilia

Un tuffo nel mare, nei colori e nelle suggestioni della Sicilia. E' "Luna Araba" il nuovo singolo di Colapesce e Dimartino disponibile in radio e sulle piattaforme digitali. Il brano vede il comporsi di un trio d'eccezione con la partecipazione straordinaria di Carmen Consoli che si unisce ai due cantautori. "Abbiamo pensato che far viaggiare la musica in un momento in cui siamo tutti fermi avrebbe avuto un valore simbolico. Il brano è strutturato come un affresco di Bosch (siculo), una carrellata di immagini singole insieme danno una visione globale di un’isola che ha sempre accolto, nutrito, divorato e sputato fuori i suoi popoli, anche noi tre", ha scritto Colapesce sui Instagram.

“Luna Araba” è un acquarello rock che ritrae l’estate e i racconti dell’isola dove le voci dei tre cantautori siciliani s’intrecciano tra Normanni, lune arabe e le influenze spagnole di Ortigia. Negli ultimi mesi sono usciti “L’ultimo giorno”, “Adolescenza nera” e “Rosa e Olindo”, e questo è il quarto estratto dall’album “I Mortali”, il primo lavoro scritto a quattro mani dai due cantautori. Colapesce e Dimartino avevano in programma anche un tour insieme di otto concerti che è stato rinviato a causa del coronavirus.

Anche Dimartino ha spiegato la scelta di pubblicare il brano proprio in questo momento: "Avevamo immaginato diverso il giorno dell’uscita di questo pezzo. Un tour, un giro per i negozi di dischi e altri progetti che avevamo con Lorenzo. Però ci piaceva l’idea di non fermare la musica, lasciarla fluire, non rimandarla al momento migliore. Speriamo possa piacervi, questa è “luna araba” con Carmen Consoli. I dipinti sono di Tommaso Buldini".

I tre artisti hanno già collaborato nel 2019 per “Lo stretto necessario”, brano scritto da Colapesce e Dimartino per Levante e che vede anche in questo caso la partecipazione di Carmen Consoli.





