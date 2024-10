Ad anticipare l’uscita della colonna sonora, e a segnare il ritorno di Colapesce come solista, a distanza di 7 anni, era già uscita la prima traccia strumentale dal titolo “Felice chi non è ancorato”.

“IDDU - Sicilian Letters” è un lavoro evocativo che affonda le radici nella grande tradizione italiana delle musiche per il grande schermo, dal Maestro Ennio Morricone a Egisto Macchi e Fiorenzo Carpi, ma riuscendo nello stesso tempo a proiettarla nella contemporaneità. Unendo tradizione e innovazione, luce e oscurità, con richiami anche ai mondi sonori di compositori come Jon Hassel e band come i Popol Vuh. Un racconto in musica che ci mostra una Sicilia inedita, occulta e opprimente dove non c’è quasi mai il sole.

“IDDU - Sicilians Letters” è scritto e arrangiata da Colapesce - che ha appositamente sonorizzato le immagini del lungometraggio, in un ricco e complesso lavoro di studio dove ha anche suonato diversi strumenti - con la preziosa collaborazione in fase di scrittura e produzione di Federico Nardelli e gli archi del Maestro Davide Rossi. A cui si aggiungono anche Alessandro Bottachiari alla tromba e il coro Schola Gregoriana Mediolanensi. Mentre il mix e master è stato curato da Ivan Antonio Rossi.