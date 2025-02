Coco Austin esplosiva, per la moglie di Ice T tintarella in micro-bikini

Attrice e modella, Coco Austin non è mai stata timida nel mostrare il suo corpo in bikini. La 45enne moglie del rapper Ice T è in questi giorni in vacanza con la famiglia e ai social ha lasciato una testimonianza di quale sia per lei il modo migliore per prendere il sole. "Ho usato il micro bikini a perizoma fin dagli anni 90 .... È l'unico modo per abbronzarsi" ha scritto a corredo di una serie di foto che la ritraggono con un costume dal disegno a fiamme che copre davvero poco delle sue forme, che già sono a dir poco esplosive di loro.