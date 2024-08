Il ritorno dei Co'Sang si accende con "O Primm Post", brano apripista dell'album "Dinastia"

È successo tutto per caso, quando nei giorni scorsi sui social è stato accidentalmente caricato un video in cui Ntò avvisava i fan che anche i biglietti per il 18 settembre a Piazza del Plebiscito stavano per terminare. In sottofondo però si sentiva per errore un estratto di una traccia finora mai uscita, cosa che ha ovviamente fatto drizzare le antenne dei fan, che se ne sono subito accorti, facendo schizzare l’hype per il nuovo pezzo alle stelle. Il contenuto sui social è stato prontamente rimosso, ormai, però, la reazione dei fan era stata così incontenibile che gli artisti hanno deciso di fargli un regalo e rilasciare la traccia anticipatamente.