E' morta Claudia Arvati: è stata la corista dei big, da Claudio Baglioni a Renato Zero

La cantante è morta a 62 anni al termine di una malattia che lei stessa aveva raccontato con diversi post social. "Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi" ha scritto Claudio Baglioni di cui l'Arvati è stata storica corista così come di molti altri grandi artisti. Aveva partecipato anche alla seconda stagione di "The Voice Senior" arrivando in finale.

Claudia Arvati era originaria di Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano, dove era nata il 14 novembre 1960. In oltre quarant'anni di carriera ha collaborato con alcuni degli artisti più importanti della musica italiana. Oltre a Claudio Baglioni la cantante aveva lavorato con Gianni Morandi, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Giorgia e Andrea Bocelli oltre che di Gigi D'Alessio che era stato suo coach a "The Voice Senior". Ma in qualità di corista aveva partecipato anche a quattro edizioni del Festival di Sanremo e a trasmissioni televisive come "Pronto chi gioca", "Furore", "Amici", "La Corrida" e "Carramba che sorpresa".

La cantante aveva affidato ai social, attraverso immagini e parole, la sua battaglia contro la malattia. Il 22 luglio aveva postato su Facebook una foto che la ritraeva in ospedale accompagnata da un testo che accennava alla malattia. "Mi chiamo Claudia e sto per operarmi. E' un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia - aveva scritto -. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stronzetto che mi zompetta dentro. Un po' come succede con le voci in coro: ascoltando, seguendo l'onda, vibrando all'unisono. Conoscendo il percorso da fare insieme. Se il corpo si convince e mi segue, siamo a cavallo".