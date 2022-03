Circo di Kiev, scatta la gara di solidarietà tra teatri italiani per ospitarlo e tenerlo lontano dalla guerra

Perenne. Da Ferrara a Bologna, da Ravenna a Como: è gara di solidarietà di teatri italiani, enti e Regioni per offrire un palco dove esibirsi agli oltre 30 ballerini-acrobati del Circus-Theatre Elysium , il circo di Kiev, sorpreso dallo scoppio della guerra in Ucraina mentre portava in giro nel Belpaese lo spettacolo " Alice in Wonderland ". "Un piccolo gesto di solidarietà dal grande significato, - spiegano dal Teatro Alighieri di Ravenna , una delle ultime tappe che si è aggiunta. - Prima di tutto perché consente concretamente di tenere al sicuro nel nostro Paese questi giovani artisti. In secondo luogo, aderendo alla rete di solidarietà, attraverso la cultura e l'arte vogliamo mandare un forte messaggio di pace e dialogo e fratellanza tra i popoli". "Pensando al nostro Paese, andiamo in scena con ancora maggiore trasporto e amore per il nostro mestiere", ha commentato il direttore Oleksandr Sakharov, ringraziando per il sostegno.

Il tour lontano dalla guerra - "La resistenza del circo di Kiev è un messaggio di speranza", scrive su Facebook il Teatro Duse di Bologna, che il 9 marzo ha ospitato lo spettacolo, ispirato al capolavoro di Lewis Carroll e che unisce danza, arti circensi, recitazione e ginnastica acrobatica in una versione avveniristica.

In occasione dell'esibizione bolognese, inoltre, il portico d'ingresso del Duse è stato illuminato di giallo e azzurro, colori della bandiera ucraina. Le note dell'inno nazionale ucraino sono risuonate nel teatro prima dello show. Gli artisti, che hanno già recitato a Ferrara, saliranno sul palco, in Emilia-Romagna, anche il 30 marzo a Reggio Emilia e il 2 aprile a Ravenna.

"Nonostante per la compagna ucraina sia molto difficile immaginare un 'mondo delle meraviglie', come si è soliti dire nel settore dello spettacolo, 'the show must go on'. E' quindi con maggiore impegno e dedizione che continuano a portare in scena un'esibizione unica al mondo, con l'aiuto dei Teatri Italiani che stanno prolungando con nuove date la loro tournée mobilitandosi per poter aiutare gli artisti a restare in Italia con le loro famiglie". E' questo l'annuncio del Teatro Sociale di Como, che manderà in scena il circo di Kiev sabato 12 marzo.

"In questi giorni bui - ha osservato il direttore del Circus-Theatre Elysium Oleksandr Sakharov - il nostro pensiero è costantemente rivolto al nostro Paese, l'Ucraina, e alla nostra città, Kiev. Siamo profondamente preoccupati per le nostre famiglie e per tutti i nostri connazionali, ma andiamo in scena con ancora maggiore trasporto e amore per il nostro mestiere, perché il teatro, la musica, la danza, il circo e tutte le arti sono potentissimi strumenti di pace e di fratellanza".

"L'Ucraina - aggiunge Sakharov - è una terra che vanta una lunga e prestigiosa tradizione nel campo della danza e siamo orgogliosi di poter mostrare all'Italia e al mondo, nel corso delle nostre tournée, il frutto di un lungo e faticoso lavoro fatto di passione, sacrifici e creatività. A tutti gli spettatori arrivi un messaggio non solo di bellezza e di gioia, ma anche di speranza".

La storia - Il Circus-Theatre Elysium è stato fondato nel 2012 a Kiev per ispirazione di Oleg Apelfed, che ha riunito un cast di professionisti di respiro internazionale, dando vita a un circo collettivo moderno e unico. Una squadra composta da oltre 50 persone, con sette performer solisti, 12 artisti circensi, 20 ballerini, ai quali si aggiunge il team tecnico. Il progetto artistico è portato avanti anche grazie a Maria Remneva, pluripremiata direttrice del Circo Nazionale dell'Ucraina, con più di vent'anni di esperienza. Tutto è iniziato con "Fairytale Show", uno spettacolo allora composto da pochi numeri, ma che in breve ha avuto enorme successo, registrando il sold out in Francia. Ha così preso vita "Alice in Wonderland e le geometrie del sogno", già applaudito in Ucraina, Russia, Bielorussia, Francia e Cina.

Le nuove date - La compagnia di Kiev, ora in tour europeo, ha debuttato in Italia con questo spettacolo l'8 febbraio al Teatro Brancaccio di Roma. Inizialmente il calendario prevedeva 15 città fino al 13 marzo. Dopo Roma, è stato il turno di Trieste, Civitanova Marche e Assisi, Belluno, Novara, Lamezia, Lecce, Bari, Ferrara. E si andrà avanti con Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera, sullo sfondo di impressionanti scene 3D, ancora per settimane: dal Veneto fino a tornare in Emilia Romagna e Marche e toccare anche la Lombardia.

