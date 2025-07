Al cinema "The End", un musical sull'umanità oltre la fine del mondo

Arriva nei cinema italiani dal 3 luglio "The end", primo film di finzione di Joshua Oppenheimer, due volte candidato agli Oscar e noto per documentari come "The Act of Killing" (2012) e "The Look of Silence" (2014). E' un racconto post-apocalittico, già acclamato ai festival di Telluride, Toronto, San Sebastián e alla Berlinale,che vede protagonista un cast di attori di spicco tra cui la vincitrice dell'Oscar Tilda Swinton, il candidato all'Oscar Michael Shannon ("Animali notturni", "Revolutionary Road") e i giovani talenti George MacKay ("1917", "The Beast") e Moses Ingram ("La donna del lago", "La regina di scacchi"). Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva.