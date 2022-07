Cinema in lutto: morto James Caan, fu tra i protagonisti de "Il Padrino"

L'attore americano James Caan è morto all'età di 82 anni.

Nella sua lunga carriera è stato nel cast di "Misery non deve morire" e ha interpretato il ruolo di Sonny Corleone ne "Il Padrino" , per cui è stato anche candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista. La notizia del decesso è stata resa nota dal suo manager.