Ambientato nell’incantevole Cornovaglia il film è stato girato principalmente a Port Isaac, pittoresco villaggio di pescatori situato sulla costa settentrionale dove tradizionalmente si riunivano gli originali Fisherman’s Friends per cantare le loro canzoni del mare.

La caramella balsamica Il film sarà nei cinema italiani con Ahora! Film in collaborazione con Fisherman's friend, la storica caramella balsamica extra forte, nata proprio in Inghilterra nel 1865 nella cittadina portuale di Fleetwood, dall’ingegno di un giovane farmacista dal nome James Lofthouse, il quale ideò uno sciroppo per dare sollievo alla gola dei pescatori che navigavano nei tempestosi mari del nord. Trasformatasi in una pastiglia questa divenne negli anni la famosa caramella “più forte che c’è” che tutti conosciamo, importata in Italia da Divita srl.



La trama Danny, dirigente musicale londinese cinico e dalla vita frenetica, si reca a malincuore in Cornovaglia per l’addio al celibato del suo collega Henry. Lì viene ingannato dal suo capo Troy per cercare di ingaggiare un gruppo di pescatori che cantano canzoni marinaresche. Danny diventa il "pesce fuor d'acqua" per eccellenza, ma cerca di conquistare il rispetto e l'entusiasmo dell'improbabile boy band composta da Jim, Jago, Leadville e Rowan, lupi di mare che credono nel valore dell'amicizia e della comunità piuttosto che alla fama e alla fortuna. Nel tentativo di superare lo scetticismo dei pescatori nei confronti del mondo della musica, Danny si ritrova coinvolto nella comunità, viene messa alla prova la sua integrità e alla fine gli viene mostrato il significato di lealtà, amore e amicizia. Questo costringe Danny a rivalutare ciò che conta davvero nella vita.

Il progetto Fisherman's Friends, l'edificante storia vera del gruppo di cantanti di mare della Cornovaglia che ha raggiunto il successo, arriva al cinema, sicuri che possa avere un impatto sul pubblico pari a quello di altri successi britannici come "The Full Monty" e "Calendar Girls".

Dietro l'arguzia, il calore e l'energia promessi dal film, interpretato da Daniel Mays, James Purefoy e Tuppence Middleton, si nascondono i fatti crudi di una tragedia che ha minacciato di privare per sempre il vero gruppo di cantanti della Cornovaglia del suo buonumore.

Nel 2013, l'ultimo giorno di una piccola tournée nazionale, l'eccezionale tenore solista del gruppo, Trevor Grills, e il promotore della band, Paul McMullen, rimasero entrambi uccisi in un incidente nel backstage.

Il film si prende qualche licenza con la verità in quanto si concentra sul personaggio fittizio di un cinico dirigente musicale londinese, interpretato da Mays, che ha poca fiducia nella troupe. Il film è interpretato anche da David Hayman, Noel Clarke e dalla star di "I, Daniel Blake", Dave Johns, nei panni dei membri della band. È stato co-scritto da Ashworth con Nick Moorcroft e Meg Leonard.

Ashworth ha affermato che la storia è incentrata sugli eventi che hanno portato alla loro fama e sull'effetto che hanno avuto sulle altre persone, senza occuparsi delle loro tragiche morti. Un anno dopo l'incidente Nicholas, il suonatore di fisarmonica, ha detto che per molto tempo nessuno di loro aveva voglia di cantare insieme o di accettare concerti.

Ma un anno dopo l'incidente, i Fisherman's Friends si sono riuniti per cantare di nuovo alla Royal Albert Hall, ricevendo una standing ovation. Hanno inoltre pubblicato un altro album, "Sole Mates".