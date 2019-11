Cindy Crawford pubblica una foto di gruppo di 15 anni fa, riconosci le star?

Cindy Crawford condivide una foto di gruppo scattata nel 2003 ad una sfilata di beneficenza per raccogliere fondi per l'ospedale pediatrico di St. Jude. "C'è un sacco di potere femminile in una foto...", scrive la top model 53enne nel post pubblicato su Instagram.

Nello scatto ci sono tantissime celebrities, i cui nomi sono taggati nella foto stessa, da Jennifer Aniston a Jennifer Love Hewitt, Gabrielle Union, Amber Valletta, Rachel Hunter, Deidre Hall, Allison Janney, Fran Drescher, Nancy O'Dell, Carrie Fisher e sua figlia, Billie Lourd...