Cicciolina piange la morte del fratello Franky. "Ilona è distrutta, era molto legata a lui", riferisce

l’avvocato Luca di Carlo all'Adnkronos, che riporta la notizia. Figura centrale nella vita privata di Ilona Staller, l'uomo viveva da tempo in Francia e aveva avuto un ruolo determinante in uno dei momenti più complessi della sua storia familiare: la contesa per il figlio Ludwig durante la battaglia legale con Jeff Koons e la fuga internazionale che ne seguì. Fu proprio il fratello infatti, racconta di Carlo a progettare "il rapimento del figlio, avuto dall'artista statunitense Jeff Koons, portandolo dagli Stati Uniti a Cuba e poi dall'Ungheria all'Italia".