Malore per Christopher Lambert mentre firma autografi | "È stato un calo di zuccheri, era a digiuno"

A Tmz è stato confermato che la star del cinema - famosa anche per aver interpretato Tarzan in Greystoke - La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie del 1984 - sta "perfettamente bene" e che adesso "sta riposando nella sua camera d'albergo". Il collasso sarebbe stato causato da "un calo di zuccheri nel sangue" perché "non aveva mangiato durante il giorno. La notte precedente non aveva dormito". In un messaggio sui social, gli organizzatori hanno confermato la presenza di Lambert all'evento.