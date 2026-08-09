Malore per Christopher Lambert mentre firma autografi | "È stato un calo di zuccheri, era a digiuno"

L'attore Christopher Lambert (Connor MacLeod nel film Highlander del 1986), si è sentito male sabato 8 agosto allo Steel City Con in Pennsylvania (Usa). Secondo quanto riporta la testata di gossip Tmz, l'attore franco-statunitense stava firmando autografi ai fan quando "è improvvisamente collassato" ed è stato portato via d'urgenza in ambulanza per accertamenti medici. Gli organizzatori dell'evento hanno confermato sulla loro pagina Facebook quanto accaduto: "Lambert ha dovuto lasciare l'evento a causa di un problema personale". L'attore, secondo quanto raccolto da Tmz, "sta bene".
"Calo di zuccheri"
A Tmz è stato confermato che la star del cinema - famosa anche per aver interpretato Tarzan in Greystoke - La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie del 1984 - sta "perfettamente bene" e che adesso "sta riposando nella sua camera d'albergo". Il collasso sarebbe stato causato da "un calo di zuccheri nel sangue" perché "non aveva mangiato durante il giorno. La notte precedente non aveva dormito". In un messaggio sui social, gli organizzatori hanno confermato la presenza di Lambert all'evento.
Il precedente
La testata di gossip ricorda che, nel 2025, Lambert ha avuto un altro problema di salute: si era fatto male alla schiena dopo essere inciampato sulle scale. Anche in quell'occasione, l'attore si era ripreso completamente.