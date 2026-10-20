Dopo aver raccontato pubblicamente di essere affetta da sclerosi multipla nel 2021, Christina Applegate si trova ora ad affrontare una nuova incertezza sulle proprie condizioni di salute. L'attrice statunitense, 54 anni, ha spiegato nel podcast MeSsY che la sua dottoressa le ha comunicato che la diagnosi iniziale era errata. Una notizia che, anziché rassicurarla, l'ha lasciata sotto choc: i sintomi persistono e non è ancora chiaro quale sia la causa dei suoi problemi.
La nuova comunicazione dei medici dopo cinque anni
Applegate ha raccontato quanto sia stato difficile accogliere la notizia. La dottoressa è entrata nella stanza e le ha detto: "Congratulazioni, non hai la sclerosi multipla". Una frase che potrebbe sembrare positiva, ma che per l'attrice ha significato ritrovarsi senza risposte dopo anni trascorsi convivendo con la malattia diagnosticata nel 2021. "Non è una buona notizia", ha spiegato, sottolineando di non sapere che cosa le stia succedendo. La revisione della diagnosi, infatti, non ha comportato alcun miglioramento delle sue condizioni. Al contrario, Applegate ritiene che la situazione, per certi aspetti, sia persino peggiorata.
"I miei sintomi sono ancora quelli della sclerosi multipla"
L'attrice ha precisato di continuare a manifestare tutti i sintomi associati alla sclerosi multipla, nonostante i medici abbiano escluso quella diagnosi. Gli specialisti avrebbero individuato elementi differenti, che suggeriscono la presenza di un altro problema di salute ancora da chiarire. Applegate ha riconosciuto che gli errori diagnostici non sono insoliti, ma ha ammesso di essere profondamente scossa dalla prospettiva di dover ricominciare il percorso per capire l'origine dei propri disturbi. "Sono sotto choc, ho la testa in tilt", ha raccontato, descrivendo la confusione provocata da questa nuova situazione.
La fine della carriera e l'impegno per le persone malate
Dopo aver reso pubblica la diagnosi nel 2021, Applegate ha progressivamente abbandonato la recitazione, concludendo il proprio percorso professionale sul set della serie Dead to Me. Negli anni successivi ha continuato a parlare della propria esperienza anche attraverso il podcast MeSsY e a dedicare energie alle iniziative a sostegno delle persone affette da sclerosi multipla.
La nuova comunicazione medica ha però messo in discussione anche il significato che l'attrice aveva attribuito alla propria esperienza. "Sono diventata un simbolo della lotta alla sclerosi multipla", ha spiegato, ricordando di aver trovato nella diagnosi una ragione per dare un senso alle difficoltà quotidiane.
"Non so più cosa mi stia succedendo"
Applegate ha confessato che la prospettiva di non avere più una spiegazione per i propri sintomi la destabilizza. Per anni aveva potuto ricondurre le proprie sofferenze alla malattia che le era stata diagnosticata, trovando almeno una risposta alle difficoltà con cui si confrontava ogni giorno. "C'era una ragione per cui ogni giorno facesse schifo", ha detto con amarezza. Ora, invece, si ritrova a dover affrontare nuovamente l'incertezza: la sclerosi multipla non sarebbe la causa dei suoi problemi, ma non è ancora chiaro quale altra condizione possa spiegare i sintomi. Una situazione che, come ha ammesso, la lascia confusa e senza punti di riferimento.