Applegate ha raccontato quanto sia stato difficile accogliere la notizia. La dottoressa è entrata nella stanza e le ha detto: "Congratulazioni, non hai la sclerosi multipla". Una frase che potrebbe sembrare positiva, ma che per l'attrice ha significato ritrovarsi senza risposte dopo anni trascorsi convivendo con la malattia diagnosticata nel 2021. "Non è una buona notizia", ha spiegato, sottolineando di non sapere che cosa le stia succedendo. La revisione della diagnosi, infatti, non ha comportato alcun miglioramento delle sue condizioni. Al contrario, Applegate ritiene che la situazione, per certi aspetti, sia persino peggiorata.