Christina Aguilera festeggia il compleanno posando in topless

Occhiali da sole neri, guanti di pelle lunghi fino al gomito e basta. Con questi unici accessori indosso, Christina Aguilera appare nelle foto che ha pubblicato sui social. La popstar ha voluto così festeggiare il suo 41esimo compleanno in maniera speciale e super sexy. "XTINA XLI", ha scritto a commento degli scatti ad alto tasso erotico, usando numeri romani per rappresentare la sua età.

A settembre la star aveva regalato ai follower altri due scatti bollenti, che in quell'occasione volevano ricreare la copertina del suo album del 2002 "Stripped Vibes".

Christina Aguilera è una delle popstar più amate e di maggior successo nella storia anche grazie a brani e album in grado di vendere milioni di copie. Dopo la pubblicazione di "Liberation", targato 2018, la cantante ha deciso di distribuire un nuovo album in lingua spagnola, il secondo della carriera a distanza di oltre due decenni da "Mi Reflejo". Durante l'anno ha fatto uscire prima il singolo "Pa Mis Muchachas" in collaborazione con Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso e poi è tornata con "Somos Nada".

