Chris Evans è l'uomo più sexy del 2022

"So già che molti amici mi prenderanno in giro, ma di sicuro sarà felice la mia mamma", ha confessato. L'attore ha vestito i panni di Capitan America per più di dieci anni e raccoglie il testimone da un altro 'Avenger': Paul Rudd .

Chris Evans è in ottima compagnia, in passato infatti anche Ryan Reynolds e Chris Hemsworth hanno ottenuto l'ambita nomination. Hemsworth, che interpreta Thor nei film Marvel, è stato il primo Avanger a vincere il titolo di People, che è stato assegnato per la prima volta a Mel Gibson nel 1985. Tra gli altri premiati del passato ci sono John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum e David Beckham.

"People" ha intervistato il 41enne Chris Evans in una fattoria della Georgia, dove l'attore ha confessato di trovarsi in equilibrio tra lavoro e vita privata: "L'aspetto più divertente della mia carriera in questo momento è sentirsi abbastanza sicuro da togliere il piede dal gas".

Il primo ruolo cinematografico di Evans è arrivato nel 2000 in "The Newcomers" e ha interpretato il supereroe Johnny Storm in due film dei "Fantastici Quattro" usciti nel 2005 e nel 2007. Ma ha guadagnato la fama mondiale nel 2011 con l'uscita di "Captain America: The First Avenger". Da allora, ha interpretato il supereroe in 10 film Marvel, deponendo il suo scudo dopo aver salvato l'universo in "Avengers: Endgame" nel 2019. Evans ha doppiato il personaggio di Buzz Lightyear nel film "Lightyear" della Pixar e ha interpretato un sadico assassino che cerca di uccidere Reynolds in "The Grey Man", entrambi usciti quest'anno.

L'attore ha detto a "People" che sta finalmente pensando al matrimonio e a mettere su famiglia: "È assolutamente qualcosa che voglio, ma certe cose le voglio tenere solo per me e per i miei cari". Quanto al nuovo titolo di uomo più sexy del 2022, conclude: "Quando diventerò vecchio e cadente potrò guardare indietro e dire 'ricordo allora' ...".